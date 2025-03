Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Kornnatter in Wohnhaus und zwei weitere Einsätze in Herdecke

Herdecke (ots)

Am Mittwochabend musste die Freiw. Feuerwehr Herdecke gegen 19:39 Uhr zu einer gemeldeten Ölspur ausrücken. Betroffen sein sollte ursprünglich nur die Straße Auf den Brennen. Nach eingehender Erkundung in Zusammenarbeit mit der Polizei, wurden die Straßen Zeppelinstraße, Am Herrentisch, Mühlenstraße, Hengsteyseestraße, B54 bis zur Dortmunder Landstraße als punktuell betroffen gemeldet. Die Straßen wurden mit Warnschildern versehen und ein Fremdunternehmen zur Beseitigung beauftragt.

Gegen 23:44 Uhr mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte dann nochmals ausrücken. Im Mozartweg wurde eine Schlange in einem Wohnhaus gemeldet. Die Einsatzkräfte sichteten die Schlange und stellten fest, dass es sich um eine Kornnatter handelt. Das Reptil wurde mit einem speziellem Tool eingefangen und an das Ordnungsamt übergeben.

Am Semberg mussten die Einsatzkräfte am Donnerstag zu einer Tragehilfe ausrücken. Die Besatzung des vor Ort befindlichen Rettungswagens forderte die Einsatzkräfte gegen 16:32 Uhr nach. Der Patient wurde in Zusammenarbeit sicher zum Rettungswagen getragen und einem Krankenhaus zugeführt.

