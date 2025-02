Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Fulda (ots)

Hosenfeld. Am Donnerstag (20.02.) gegen 18.15 Uhr befuhr eine 51-jährige Mazda-Fahrerin die Blankenauer Straße. Beim Abbiegen auf die Landstraße L 3139 in Richtung Kleinlüder kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW Polo einer 24-Jährigen. Die VW-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell