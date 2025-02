POL-OH: Luft aus Reifen gelassen

Fulda (ots) - Künzell. Am Donnerstag (20.02.), in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter das Türschloss einer Hauseingangstür im Fellenweg gewaltsam zu überwinden. Die Hauseingangstür hielt dem Einbruchsversuch stand und die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon ...

