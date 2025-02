POL-OH: Versuchter Wohnungseinbruch

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht in Alsfeld Am Mittwoch, den 19.02.2025, in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 09:10 Uhr, kam es in Alsfeld, Liederbacher Str., zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 2 abgestellter grauer VW wurde, vermutlich durch einen ausparkenden Lkw mit Auflieger, im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 6.000 Euro. Die ...

