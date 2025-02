POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Petersberg. Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (19.02.) leicht verletzt. Ein 84-jähriger Renault-Fahrer befuhr gegen 18:30 Uhr in Petersberg die Rabanus-Maurus-Straße aus Richtung Petersberger Straße kommend in Fahrtrichtung Petersberg-Ortsmitte und wollte nach links in die Bertholdstraße einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer, welcher den Gehweg auf der Gegenfahrbahn der Rabanus-Maurus-Straße in die gleiche Fahrtrichtung wie der Renault-Fahrer befuhr und die Bertholdstraße überquerte. Der 14-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Verkehrsunfall - Zwei Personen verletzt

Eichenzell. Ein 43-jähriger Transporterfahrer befuhr am Mittwochabend (19.02.), gegen 22.50 Uhr, die Bürgermeister-Schlag-Straße von der Bürger-Meister-Ebert-Straße kommend in Richtung "Am Langen Acker". In Höhe der Hausnummer 18 passierte dieser ein parkendes Lkw-Gespann, in dem eine Person schlief. Hierbei kam es aus bisher ungeklärten Gründen zur Kollision der Fahrzeuge. Der 43-Jährige wurde leicht, seine 32-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Da sie durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste sie durch die Feuerwehr aus dem Transporter befreit werden. Beide kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Da der Verdacht bestand, dass der Transporterfahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehren Eichenzell und Welkers.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Neuenstein-Aua. Am Dienstag (18.02.), gegen 19 Uhr, befuhr eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin aus Neuenstein die B 324 aus Richtung Aua kommend in Richtung N.-Obergeis. Ein BMW-Fahrer (57 J.) aus Homberg-Efze befuhr die B 324 in entgegengesetzte Richtung , um anschließend nach links auf den Autobahnzubringer einzubiegen. Bei dem Einbiegevorgang kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt circa 25.000 Euro. Beide Beteiligte wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war für einige Zeit voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht

Neuenstein-Raboldshausen. Am Dienstag (18.02.), gegen 14.30 Uhr, stellte ein Geschädigter aus Neuenstein einen Schaden an einem blauen Skoda Oktavia im Bereich der Fahrertür und dem hinteren linken Kotflügel fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Das Fahrzeug parkte unter anderem auch auf einem Parkplatz der Hersfelder Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Zur Unfallzeit Dienstag (18.02.), gegen 7.45 Uhr, befuhren ein Lkw-Fahrer und eine Opel-Kombi-Fahrerin die Dippelstraße in Richtung Meisebacher Straße. Der Lkw-Fahrer musste verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Die Ronhäuserin wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um nach links in die Benno-Schilde-Straße zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß bei dem circa 5.250 Euro Sachschaden entstand.

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Dienstag (18.02.), gegen 15.15 Uhr, befuhr ein Rotenburger Mercedes-Fahrer die Straße "Obertor" in Richtung R.-Mündershausen. Im Bereich der Unfallstelle drehte der Fahrer sein Fahrzeug und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Zum Zwecke des Anhaltens bog der Rotenburger in eine an der Fahrbahn befindliche Parklücke. Dort verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Mauer. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall

Bebra-Blankenheim. Am Donnerstag (20.02.), gegen 0.30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Gerstungen mit einem Tesla die K 74 aus Richtung Blankenheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Unfallstelle kam sie im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben, streifte anschließend einen Baum und kam nach einigen Metern Fahrt über eine dort befindliche Wiese wieder nach links auf die Fahrbahn. Diese überquerte sie schräg und kam auf einem Feld zum Stillstand. Da die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gesamtschaden ca. 25.400 Euro.

