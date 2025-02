POL-OH: Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots) - Fulda. In der Friedensstraße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagmorgen (09.02.) und Montagmorgen (10.02.) ein Fahrrad des Herstellers "Cube", Modell "Acid", 29 Zoll. Das Zweirad im Wert von rund 1.000 Euro stand in einem Holzschuppen, angrenzend an den Carport eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (PB) Kontakt: ...

mehr