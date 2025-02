Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisstensuche nach 84-jährigem findet ein glückliches Ende

Fulda (ots)

Bad Hersfeld 19.02.25 - Großeinsatz für die Polizei und Rettungskräfte am Mittwochabend in Bad Hersfeld. Dort wurde im Bad Hersfelder Stadtteil Kathus nach einem 84-jährigen Mann gesucht, der seit mehreren Stunden vermisst war. Der Mann war am Mittwochnachmittag zu fuß unterwegs und ist nicht nach Hause zurückgekehrt. Sofort nach dem Bekanntwerden des Vermisstenfalls startete die Polizei eine große Suchaktion, da auf Grund der Witterung eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Mannes bestand. Neben der Polizei und Feuerwehr aus Bad Hersfeld wurden mehrere Hundeführer, Drohnen und ein Hubschrauber für die Suche eingesetzt. Ferner beteiligten sich auch Anwohner aus Kathus und Sorga an der Suche. Um 22 Uhr konnte der Mann wohlbehalten, nach "Hilfe-Rufen" durch eine Funkstreife in der Feldgemarkung Richtung Friedlos aufgefunden werden.

