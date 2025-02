Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Holzüberdachung in Dipperz

Dipperz (ots)

Am Mittwochmittag (19.02.) kam es in der Weberstraße in Dipperz zu einem Feuerwehreinsatz. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte gegen 13.40 Uhr ein Feuer im Bereich von Mülltonnen. Kurze Zeit später standen diese samt der Holzüberdachung sowie rundherum aufgestapeltes Holz in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohnhaus verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Weshalb das Feuer ausbrach, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Julissa Sauermann

