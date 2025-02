POL-OH: Fund einer lebloser Person

Bad Hersfeld (ots) - Am Dienstag, dem 18.02.2025, gegen 15:55 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen Bad Hersfeld-West und Homberg (Efze), bei Kilometer 356,000 Gemarkung Neuenstein, zu einem Auffahrunfall mit einem Sprinter und einem Sattelzug. Der Sprinter-Fahrer wurde bei dem Auffahrunfall eingeklemmt und schwer verletzt. Der Sattelzug befuhr in langsamen Tempo den rechten von drei Fahrspuren. ...

mehr