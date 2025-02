Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Wildunfall mit anschließendem Auffahrunfall

Neuhof. Am Dienstag (18.02.), gegen 20 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 163 zwischen Neuhof und Flieden zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 17-jähriger Fahrschüler aus der Gemeinde Flieden war im Fahrschulauto zusammen mit seinem 36-jähriger Fahrlehrer aus Hosenfeld in Richtung Flieden unterwegs, als plötzlich Wild die Fahrbahn überquerte. Der 17-Jährige bremste sein Fahrzeug ab, um einen Zusammenstoß mit dem Wild zu verhindern. Die nachfolgende Verkehrsteilnehmerin, eine 74-jährige Dame aus Kalbach, fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Es entstand bei dem Verkehrsunfall ein Gesamtsachschaden von 17.000 Euro.

Polizeiposten Neuhof

Auffahrunfall wegen Wildwechsel

Fulda. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (18.02.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 19.05 Uhr mit seinem VW Golf den Fuldaer Weg aus Horas kommend in Richtung der Kreuzung Maberzeller Straße. Hinter ihm befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Ford ebenfalls die Straße. Der Golf-Fahrer musste nach aktuellen Erkenntnissen aufgrund mehrerer Rehe, welche die Straße kreuzten, stark bremsen. Die 64-Jährige erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr bei dem Versuch noch auszuweichen auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

59-Jährige leicht verletzt

Fulda. Am Dienstag (18.02.) entstand bei einem Unfall ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Eine 59-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 17 Uhr die B 27. Vor ihr musste ein 33-jähriger VW-Fahrer und eine 52-jährige VW-Fahrerin durch einen Rückstau auf der Abfahrt der Keltenstraße verkehrsbedingt Abbremsen, was die BMW- Fahrerin vermutlich zu spät erkannte. Sie fuhr auf den VW der 52-Jährigen auf. Die Wucht des Aufpralls schob das Fahrzeug wiederum auf den davor stehenden VW des 33-Jährigen. Die 59-jährige BMW-Fahrerin aus Ebersburg wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallfluchten

Bebra. Am Freitag (14.02.) in der Zeit von 13 bis 13.45 Uhr parkte eine Golf-Fahrerin aus Bebra ordnungsgemäß in einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Ihr Fahrzeug wurde vermutlich beim Rangieren durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich Stoßstange und Kotflügel hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bebra. Im Zeitraum vom 01. Februar bis 17. Februar beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Treppengeländer eines Vereinshauses in der Straße "Am Sportplatz". Das verbogene Geländer lässt darauf schließen, dass dieser vermutlich dagegen gefahren ist. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfälle

Wildeck. Am Montag (17.02.), gegen 11.45 Uhr, befuhr eine Golf-Fahrerin die Brückenstraße in Obersuhl. An der Kreuzung "Zur Wache / Am Güterbahnhof", wollte die Fahrerin nach aktuellen Erkenntnissen links abbiegen und bremste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ab, um ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen. Ein dahinterfahrender Fiat-Fahrer fuhr aus unklarer Ursache auf den Pkw auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 3.500 Euro.

Bebra. Am Montag (17.02), gegen 11.35 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus Hauneck die Auffahrt zur B 27 in Richtung Bad Hersfeld aus Richtung B 83. Auf dem dortigen Einfädelungsstreifen bremste dieser nach aktuellen Erkenntnissen sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Eine dahinter fahrende VW-Fahrerin aus Denkingen fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Philippsthal. Am Montag (17.02.), gegen 13.50 Uhr, befuhren ein Sprinter-Fahrer aus Krayenberggemeinde, eine Seat-Fahrerin aus Heringen und ein Fiat-Fahrer aus Bad Liebenstein in dieser Reihenfolge die B 62 aus Richtung Röhrigshof kommend in Richtung Philippsthal. Verkehrsbedingt brachten der Sprinter-Fahrer und die Seat-Fahrerin ihre Fahrzeuge zum Stehen. Der nachfolgende Fiat fuhr auf den Seat auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Seat auf den Sprinter geschoben, weshalb ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Drei Verletzte nach Zusammenstoß auf B 27

Haunetal. Am Montag (17.02.), gegen 12.25 Uhr, war ein 61-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Kirchheim auf der Hauptstraße aus Neukirchen kommend in Richtung B 27 unterwegs. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die B 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Hünfeld. Beim Einbiegen auf die B 27 kam es zum Zusammenstoß mit dem von links herannahenden Mitsubishi-Fahrer. Der 61-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Der 26-Jährige sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

