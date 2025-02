Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte

Lauterbach. In der Marktstraße brachen Unbekannte am Mittwoch (19.02.), zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr, in eine Gaststätte ein. Die Täter zerschlugen dazu ein Fenster im Bereich des Haupteingangs und durchsuchten im Anschluss die Gasträume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

