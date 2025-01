Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Holzkreuz auf Merkenbacher Friedhof besprüht + Nach Einbrüchen in Burgsolms und Braunfels Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

Herborn-Merkenbach: Holzkreuz auf Friedhof besprüht -

Nachdem Unbekannte auf dem Merkenbacher Friedhof ein Holzkreuz besprühten, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum vom 30.12.2024 (Montag), gegen 04.30 Uhr bis zum 01.01.2025 (Mittwoch), gegen 13.00 Uhr, brachten die Täter schwarzer Sprühfarbe auf das Holzkreuz eines Grabes auf. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beim Besprühen des Kreuzes beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang zur genannten Zeit auf dem Friedhof Personen aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Solms-Burgsolms: Eingebrochen, aber keine Beute -

In der Kegelbahnstraße suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus auf. Die Täter verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Haus und durchwühlten im Inneren Schränke und Kommoden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Die Reparatur der Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen dem 24. November 2024 und dem vergangenen Samstag (28.12.2024) dort beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Kriminalpolizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Schmuck erbeutet -

Im Zeitraum vom 01.01.2025, gegen 10.00 Uhr bis zum 02.01.2025, gegen 21.45 Uhr brachen Diebe in ein Einfamilienhaus im Richard-Zimmermann-Weg ein. Die Täter nahmen sich ein Fenster der Einliegerwohnung vor, hebelten es auf und kletterten hinein. In der Wohnung suchten sie nach Wertsachen und erbeuteten nach einer ersten Einschätzung der Bewohner Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

