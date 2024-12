Polizeidirektion Hannover

POL-H: "Gemeinsam statt allein": Polizeidirektion Hannover streamt an Heiligabend bei Twitch

Hannover (ots)

Ob im Einsatz oder im Stream: Die Polizei Hannover lässt niemanden allein - erst recht nicht an Heiligabend. Mit einer besonderen Aktion beschert die Polizeidirektion Hannover an Heiligabend, 24.12.2024, die Community im Internet. Auf dem neuen Kanal der Polizeidirektion bei "Twitch" werden Polizeibeamte für zwei Stunden livestreamen. Das Angebot außerhalb der regulären Streamingzeiten (jeden Freitagabend) richtet sich insbesondere an Menschen, die Heiligabend andernfalls alleine verbringen würden.

Mit der Aktion wollen die Twitch-Officer der Polizeidirektion Hannover die positive Botschaft vermitteln, dass niemand an Heiligabend allein sein muss. Im Rahmen des Livestreams, der von 16:00 bis 18:00 Uhr stattfinden soll, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer somit nicht nur Gemeinschaft, sondern auch Gaming und Talk. Gerade der Austausch, wie er an den Weihnachtsfeiertagen in vielen Haushalten unter dem Weihnachtsbaum gepflegt wird, soll bei der Twitch-Aktion im Fokus stehen. Es wird Platz geben für Grüße, das Verlesen von Wunschzetteln und Geschichten - aus dem Dienstalltag, aber auch aus dem Leben der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Welche Spiele während des Livestreams gespielt werden, soll auch die Community mitentscheiden können. Wie in den übrigen Livestreams können die Userinnen und User natürlich auch wieder Fragen zum Polizeiberuf und dem Dienstalltag stellen, die von den Twitch-Officern beantwortet werden.

Der Account der Polizeidirektion Hannover ist unter dem Namen "PolizeiHannover" (https://www.twitch.tv/polizeihannover) zu finden. Um den Stream zu verfolgen, wird kein eigener Account benötigt.

Hintergrund

Seit diesem Monat verfügt die Polizeidirektion Hannover über eigenen Kanal auf der Social-Media-Plattform Twitch. Im Rahmen von Gaming- und Talkformaten möchte die Polizei mit einer deutlich jüngeren Zielgruppe in Kontakt treten. Vordergründig betreibt die Polizei Hannover den Kanal, um die digitale Präsenz auszuweiten, Kriminalprävention zu forcieren sowie um Nachwuchs zu gewinnen. Bei der Premiere des Streams schalteten mehrere Hundert Nutzerinnen und Nutzer ein. /ram, thg

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell