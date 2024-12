Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jährige aus Stadtteil Sahlkamp vermisst - wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Seit dem 17.12.2024 sucht die Polizeistation Hannover-Sahlkamp/Vahrenheide nach der 14 Jahre alten Anastasiia S. aus dem Stadtteil Sahlkamp. An der Suche sind mehrere Streifenteams beteiligt. Da die Vermisste bislang nicht angetroffen wurde, veröffentlicht die Polizei ein Foto und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Anastasiia S. wurde zuletzt am 17.12.2024 gegen 15:30 Uhr in Hannover-Sahlkamp gesehen. Ihr Vater meldete sie bei der Polizei als vermisst, nachdem sie nach einem Termin in Hannover nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekehrt war. Aufgrund ihrer Minderjährigkeit kann eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht angetroffen werden, weshalb eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet wurde.

Anastasiia S. ist etwa 1,45 Meter groß, hat schwarze, lange Haare. Sie ist möglicherweise mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet und hat einen pinken Rucksack dabei. Zeugen, die Anastasiia S. gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 zu melden. /ms

