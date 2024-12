Polizeidirektion Hannover

POL-H: Feierliche Eröffnung der Polizeistation Altwarmbüchen

Hannover (ots)

Früher als ursprünglich erwartet, zieht die Polizei nach fast 30 Jahren wieder ins Zentrum von Altwarmbüchen. Eine erfreuliche Nachricht für die Polizei und die Bürgerinnen und Bürger von Isernhagen.

In Sichtweite des Rathauses Isernhagen haben vier Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zum 12.12.2024 die neue Polizeistation (PSt) Altwarmbüchen in der Bothfelder Straße 20 in Isernhagen bezogen. Die Eröffnung der barrierefreien Polizeistation wurde am 18.12.2024 im feierlichen Kreis, bestehend aus Angehörigen der Polizeidirektion Hannover, sowie wichtigen Akteuren der Gemeinde, zelebriert.

"Die Eröffnung dieser neuen Polizeistation stellt einen wesentlichen Fortschritt in unserem Bestreben dar, die Sicherheit und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Wir schaffen hier einen Anlaufpunkt für die Bevölkerung, um gemeinsam an einer sicheren und lebenswerten Gemeinschaft zu arbeiten. Unser Engagement für die Bürgerinnen und Bürger bleibt dabei stets im Mittelpunkt unserer Arbeit." - Mit diesen Worten eröffnete Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover, Gwendolin von der Osten, die Feierlichkeiten zur neuen Dienststelle. "Ich freue mich, dass die neue Polizeistation Altwarmbüchen einen moderneren und verbesserten Arbeitsplatz mit einer angenehmen Atmosphäre und einen echten Mehrwert für die Kolleginnen und Kollegen bietet.".

Die "alte" Polizeistation Altwarmbüchen befand sich seit April 1995 in Ortsrandlage. Der Standort genügte damit nicht mehr dem Anspruch einer bürgerzugewandten Polizei, die schnell und unkompliziert erreicht werden kann. Durch den Umzug ins Zentrum werden Polizei und Bürgerinnen und Bürger deutlich näher zueinander rücken. Der Austausch wird weiterhin gestärkt, die Wege sind kürzer. Für die Bürgerinnen und Bürger soll damit die Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens einhergehen. Die bauliche Substanz der "alten" Polizeistation entsprach ebenfalls nicht mehr den Ansprüchen, welche an ein als Polizeidienststelle genutztes Gebäude gestellt werden. Durch den Umzug werden deutliche Verbesserungen auch für Besuchende erwartet. Die neue Polizeistation zeichnet sich durch einen uneingeschränkt barrierefreien Zugang, eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und kostenfreie Parkplätze in der näheren Umgebung aus. Damit verbessert sich die Situation deutlich in Bezug auf die Nähe zur Bevölkerung. Zudem stehen den Beamtinnen und Beamten vier Büros, eine neue Küche, sowie ein einladender Wachbereich zur Verfügung. Im Falle von erforderlich werdenden Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Isernhagen wird die räumliche Nähe zum Rathaus einen positiven Effekt haben.

Auch Erster Kriminalhauptkommissar Ralf Oltmanns, Leiter des Polizeikommissariats Großburgwedel, fand zur Eröffnung freudige Worte. "Schon lange ist es uns ein Anliegen, den Kolleginnen und Kollegen, sowie den Bürgerinnen und Bürger von Isernhagen, eine neue Polizeistation zu bieten. Umso mehr freue ich mich nun die hellen, modernen, barrierefreien und zentralen Räumlichkeiten an unsere Mitarbeitenden zu übergeben."

Die bisherigen Öffnungszeiten, die telefonische Erreichbarkeit und der Zuständigkeitsbereich ändern sich jedoch nicht. Im Rahmen der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung konzentrieren sich die Tätigkeiten der Mitarbeitenden auf die Aufnahme und Bearbeitung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten inklusive Verkehrsunfällen mit entsprechenden Ermittlungshandlungen und -soweit möglich- auf den ersten Angriff bei Soforteinsatzlagen sowie einen temporären Kontaktbereichsdienst. In der Polizeistation werden angezeigte Fälle der einfachen und mittleren Kriminalität bearbeitet. Diesbezügliche Arbeit besteht in der Erforschung und Aufklärung der Deliktsbereiche.

Eine besondere Bedeutung kommt dem Wachbetrieb in der PSt zu. Als Service- und Kontaktstelle für die Bürgerinnen und Bürger kann die PSt während der Öffnungszeiten sowohl telefonisch kontaktiert als auch persönlich mit unterschiedlichsten polizeilich relevanten Anliegen aufgesucht werden. Zusätzlich werden Aufgaben der polizeilichen Beratung/ Prävention wahrgenommen und die Mitarbeitenden sind zu einem festgelegten Anteil im Rahmen einer Streifentätigkeit im Zuständigkeitsbereich tätig.

Über die Polizeistation Altwarmbüchen

Die PSt Altwarmbüchen ist organisatorisch an das PK Großburgwedel angegliedert. Deshalb sind die Mitarbeitenden für die Isernhagener Ortsteile Altwarmbüchen und Kirchhorst zuständig. Der polizeiliche Betreuungsbereich der Gemeinde Isernhagen mit 7 Ortsteilen und 25.701 Einwohnern (Stand 02/2023) grenzt unmittelbar nordöstlich an die Landeshauptstadt Hannover. Der größte Ortsteil ist Altwarmbüchen mit 9439 Einwohnern. Der unmittelbare Zuständigkeitsbereich befindet sich aufgrund städtebaulicher Veränderungen aktuell im Umbruch. Die Gemeinde ist bestrebt, den bereits vorhandenen städtischen Kern mit Wohn- und Geschäftshäusern weiter zu entwickeln und unter städtebaulichen Gesichtspunkten zu optimieren. Rathaus, Schulzentrum und diverse Einkaufs- und Gewerbebereiche und unzählige weitere Unternehmen sind weit über die niedersächsischen Landesgrenzen hinaus bekannt und somit täglich stark frequentiert. Verkehrstechnisch ist die Kommune für den Fahrzeugverkehr besonders über die Fernverkehrsstraße A2, A7 und A37 überregional vernetzt. Bezogen auf den ÖPNV besteht eine Anbindung mit der Stadtbahn an die Landeshauptstadt Hannover im Minutentakt. Mit der attraktiven Lage hat sich die Gemeinde Isernhagen vor allen Dingen mit den Ortsteilen Altwarmbüchen und Kirchhorst zu einem bevorzugten Einkaufszentrum, Gewerbegebiet und Wohnquartier in der Region Hannover entwickelt. Das regionsübergreifend beworbene A 2 Center an der Opelstraße, diverse abgeschlossene und im Bau bzw. in der Entwicklung befindliche Neubaugebiete mit umfangreiche geplanten Wohnflächen seien hier nur exemplarisch genannt.

Adresse und Erreichbarkeit:

Bothfelder Straße 20, 30916 Isernhagen Telefonnummer: 0511 123282-0

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch und Freitag: 8:00 bis 16:00 Uhr Donnerstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell