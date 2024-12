POL-H: Kühl-Laster mit Autoteilen unterwegs - Polizei überprüft Sonntagsfahrverbot

Hannover (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 14.12.2024, hat sich ein Kellerbrand in einem Krankenhaus in der Calenberger Neustadt in Hannover ereignet. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger konnte gefasst werden und befindet sich in medizinischer Behandlung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover brach ...

mehr