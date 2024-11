Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen/Waldbronn - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr, mittels Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Zellmarkstraße in Ettlingen-Schluttenbach. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen.

Am gleichen Tag um 18:30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin in Ettlingen-Spessart zwei junge Männer, die auf der Terrasse ihres Wohnhauses Im Wiesele standen und durch das Fenster ins Innere schauten. Als die Männer auf die Frau aufmerksam wurden, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz intensiver Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers gelang diesen die Flucht. Zum Alter der mutmaßlichen Einbrecher liegen derzeit keine näheren Angaben vor. Einer der Unbekannten trug wohl einen grünen Anorak mit Kapuze.

In der Nacht zum Mittwoch stiegen bislang Unbekannte gegen 02:00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Innere eines Hauses in der Rheinstraße in Waldbronn-Reichenbach ein. Aufgrund der entstandenen Geräusche wurden Nachbarn aufmerksam und verständigten die Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung, hatten die Einbrecher das Anwesen bereits verlassen. Im Haus konnte Einbruchwerkzeug aufgefunden werden, die die Täter offensichtlich zurückgelassen hatten. Auch hier wurde der Polizeihubschrauber auf der Suche nach den Dieben eingesetzt, jedoch ohne Erfolg.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist in allen Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Silke Gehrig, Pressestelle

