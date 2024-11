POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer am Samstagvormittag in Langensteinbach sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 82-jähriger Fahrradfahrer gegen 10:30 Uhr auf der Hauptstraße in Langensteinbach in Richtung Ittersbach. Auf Höhe der Einmündung zur Keltenstraße wurde der Fahrradfahrer offenbar von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw ...

mehr