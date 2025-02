Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Diebstahl aus Lagerhallen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. In der Zeit von Donnerstag (13.02.) bis Mittwoch (19.02.) gelangten unbekannte Täter gewaltsam auf ein Gewerbegelände in der Robert-Bunsen-Straße in Bebra. Hier durchsuchten die Täter mehrere auf dem Gelände befindliche Lagerhallen, in denen die Täter Kupferverkabelungen abbauten. Dadurch sei es zu einem Kurzschluss beziehungsweise Stromausfall gekommen. Anschließend entfernten sich die Täter mit den entwendeten Kupferkabeln unerkannt vom Tatort. Die Schadenshöhe wird auf 80.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

