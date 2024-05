Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe zerstört

Struth-Helmershof (ots)

Unbekannte warfen in der Zeit vom 07.05.2024, 14:00 Uhr, bis Montagmorgen eine Scheibe am Gebäude des Bauhofs in der Straße "Heidenstein" in Struth-Helmershof ein. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0122137/2024.

