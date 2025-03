Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brandmeldealarm und Person hinter verschlossener Tür

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Freitag um 11:39 Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Mühlenstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Löschzug an und der Auslösebereich wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. In dem dortigen Gastronomiebetrieb waren Bratdünste der Auslösegrund.

Am heutigen Sonntag um 8:58 Uhr rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit einem Hilfeleistungsfahrzeug in die Straße im Siepen aus. Vor Ort musste eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden, da die Person gestürzt war und die Tür nicht mehr eigenständig öffnen konnte. Die Patientin wurde dann an den Rettungsdienst übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell