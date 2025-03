Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Wechselgeldbetrug in der Innenstadt - Polizei warnt vor Trickbetrug

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen, zuletzt am gestrigen Nachmittag, wurden der Polizei insgesamt drei Fälle eines sogenannten Wechselgeldbetruges gemeldet. Hierdurch konnte ein bisher Unbekannter sowohl das Wechselgeld als auch seinen ursprünglichen Geldschein behalten.

Tathergang:

In den gemeldeten Fällen betrat der Täter ein Geschäft in der Innenstadt und kaufte einen Artikel mit geringem Warenwert. Er übergab zur Bezahlung dem Personal einen 100-Euro-Schein. Während des Bezahlvorgangs verwickelte er das Verkaufspersonal in ein Gespräch und lenkte dieses hierbei ab. Hierdurch gelang es ihm, unbemerkt sowohl das herausgegebene Wechselgeld als auch den ursprünglichen 100-Euro-Schein wieder an sich zu nehmen, bevor er das Geschäft verließ.

Die Polizei warnt:

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Vorgehensweise, da sie nicht nur in Geschäften, sondern auch auf offener Straße oder in anderen Situationen stattfinden kann. In derartigen Fällen sprechen die Täter dabei Passanten an und bitten um Wechselgeld, um an deren Bargeld zu gelangen.

Die Polizei gibt Verhaltenstipps:

Seien Sie besonders aufmerksam, wenn jemand mit großen Geldscheinen bezahlt und sich auffällig verhält.

Lassen Sie sich nicht in ein längeres Gespräch verwickeln, während Sie Geld herausgeben. Bleiben sie aufmerksam und überprüfen Sie nach einem Bezahlvorgang genau, ob der Betrag korrekt gewechselt wurde.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Falls Ihnen eine Situation verdächtig erscheint, rufen Sie umgehend die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen oder weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

