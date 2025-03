POL-OL: Citroen prallt gegen Hauswand - Feuerwehr befreit Fahrer

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Morgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Oldenburg, bei dem ein 84-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Citroën gegen 09:20 Uhr den Staakenweg in Richtung Osterkampsweg. Im Bereich der Einmündung zum Osterkampsweg missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden, bevorrechtigten Radfahrers. Es kam ...

mehr