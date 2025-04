Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Kind in Wohnung eingeschlossen und Tragehilfe für den Rettungsdienst

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Mittwochmorgen um 09:52 Uhr mit dem Stichwort Person hinter verschlossener Tür in den Veilchenweg alarmiert. Unter dem Zusatz "Kind 2 Jahre alleine in Wohnung, Mutter auf Balkon gefangen" rückte ein Hilfeleistungsfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Vor Ort machten sich die Einsatzkräfte ein Bild von der Lage und versuchten die Tür zunächst ohne Beschädigung zu öffnen. Dieser Versuch missglückte, woraufhin der Schließzylinder gezogen wurde. Die Mutter konnte vom Balkon gerettet und das zweijährige Kind an die Mutter übergeben werden. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz beendet und Mutter sowie Kind konnten unverletzt vor Ort bleiben.

Um 21:16 Uhr mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Zeppelinstraße ausrücken. Hier hatte sich ein medizinischer Notfall ereignet, wo der Rettungsdienst im Rahmen einer Tragehilfe unterstützt werden musste. Auch hier war die Besatzung eines Hilfeleistungsfahrzeuges rund 40 Minuten im Einsatz.

