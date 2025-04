Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Herdecke - Unbekannter Brandgeruch an Tankstelle und Brandmeldealarm im Mühlen Center

Viel zu tun für die Freiw. Feuerwehr Herdecke.

Auslaufender Kraftstoff aus einem LKW wurde um 18:06 Uhr vom Bleichstein gemeldet. Aus einem LKW war Diesel auf eine unbefestigte Fläche ausgelaufen. Die Feuerwehr streute das Ganze ab und übergab die Einsatzstelle an das Ordnungsamt. Einsatzdauer 120 Minuten mit 8 Kräften.

Auf der Rückfahrt wurde auf der Hagener Straße Später Kurve eine Betriebsmittelspur erkannt. Hier war einem PKW der Benzinschlauch geplatzt. Die Leitung wurde von dem Eigentümer vor Ort und auf der Straße instandgesetzt. Die Benzinspur wurde abgestreut und wiederaufgenommen. Ein Warnschild wurde aufgestellt.

Weiter ging es um 22:17 Uhr mit unbekanntem Brandgeruch und Rauch rund um eine Tankstelle am Herdecker Bach. Vor Ort wurde eingehend erkundet. Auch die Drehleiter wurde zur Erkundung in Stellung gebracht. In einem benachbarten Garten wurde eine beaufsichtigte Feuerschale als Ursache des Brandgeruchs ausfindig gemacht. Der Einsatz wurde abgebrochen. Ein Löschfahrzeug, eine Drehleiter und der Einsatzführungsdienst waren 45 Minuten vor Ort.

Ein First Responder Einsatz ereignete sich am Dienstagmittag um 12 Uhr im Ortsteil Nacken. Eine weibliche Person klagte über Atemnot. Unabsichtlich und versehentlich hatte sie zuvor Mengen von Chlor getrunken. Die Erstversorgung wurde von der Feuerwehr durchgeführt.

Weiter ging es mit einem Brandmeldealarm um 13:05 Uhr im Mühlen Center. Das Objekt war vorbildlich geräumt. Leider funktionierten einige Brandschutzeinrichtungen sowie die Brandmeldeanlage im Objekt nicht einwandfrei, wozu es im Einsatz zu Komplikationen kam. Nach Erkundung wurde festgestellt, dass in einer Küche der Fleischereivorbereitung ein Rauchmelder durch einen Konvektomaten ausgelöst wurde. Der Einsatz wurde abgebrochen und an einen Betriebsverantwortlichen übergeben.

