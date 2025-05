Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Aurich: 45-Jähriger gleich zweimal unter Einfluss von Alkohol am Steuer kontrolliert

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (17.05.2025) wurde ein 45-Jähriger in Vaihingen an der Enz gleich zweimal mit Alkohol am Steuer von der Polizei erwischt. Gegen 19:10 Uhr wurde der 45-Jährige mit seinem VW im Bereich des Häckselplatzes in Aurich einer Kontrolle unterzogen. Da er Anzeichen auf alkoholische Beeinflussung zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille ergab. Der 45-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gut eine Stunde nach diesem Vorfall traf eine andere Streifenwagenbesatzung den 45-Jährigen erneut als Fahrer des VW in Aurich an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Zuvor wurde allerdings sein Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt, um eine neuerliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern.

