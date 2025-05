Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung

Braunschweig (ots)

Dibbesdorf/Hondelage, 06.05.2025, 09:10h

Mann ist alkoholisiert und fährt auf Gegenfahrbahn

Am Dienstagvormittag bemerkten zwei Verkehrsteilnehmer einen VW Touran, der auf seiner Fahrt von Lehre nach Dibbesdorf durch das Fahren von Schlangenlinien auffiel. Bereits auf der Berliner Heerstraße waren mehrere Fahrzeuge gezwungen, dem Pkw auszuweichen, da dieser auf ihre Fahrspur kam. Auf der Alten Schulstraße kurz vor Hondelage geriet der Touran gänzlich in den Gegenverkehr, wodurch ein schwarzer VW Touareg einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern konnte. Nachdem die beiden Zeugen die Polizei riefen und regelmäßig den Standort mitteilten, konnte das Fahrzeug durch Polizeibeamte schließlich in Höhe des Flughafens gestoppt werden. Bei einer Kontrolle des 36-jährigen Fahrers ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Fahrt mit jeglichen Kraftfahrzeugen untersagt. Darüber hinaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Die Polizei sucht nunmehr nach dem Fahrer des schwarzen VW Touareg der auf der Alten Schulstraße zur Vollbremsung gezwungen war oder weiteren Zeugen. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell