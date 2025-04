Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall zwischen Motorradfahrer und Kind - Motorradfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.04.2025, gegen 17.00 Uhr, soll ein noch unbekannter Motorradfahrer ein 5-jähriges Kind, welches mit einem Tretroller unterwegs war, touchiert haben. Das Kind mit dem Tretroller befuhr wohl die Bettinger Straße im Bereich einer Bushaltestelle beim Beginn des Teilortes Neufeld, als der unbekannte Motorradfahrer dieses touchiert haben soll. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Der Motorradfahrer habe angehalten und mit dem Kind gesprochen. Danach setzte er seine Fahrt in Richtung Teilort Neufeld fort. Der Motorradfahrer konnte nur vage beschrieben werden. Er hatte braune Haare mit einem grauen Ansatz und einen 3-Tage-Bart. Der Helm hatte ein glänzendes Visier. Das Motorrad war dunkel. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Motorradfahrer geben können.

