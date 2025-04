Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien/ Menzenschwand: Kaminbrand ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Zu einem Kaminbrand mit Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am Mittwoch, 09.04.2025 gegen 04.30 Uhr im Albweg in Menzenschwand. Hier feuerte der 57 Jahre alte Hausbewohner wie jeden Morgen gegen 04.00 Uhr seinen Kamin an. Kurz darauf ging der Rauchmelder los und er konnte Rauch im 2. Obergeschoss des Hauses feststellen. Die Familie wurde evakuiert und die Feuerwehr verständigt. Der Kaminfeger konnte im Anschluss feststellen, dass sich vermutlich Ruß im Kaminrohr ausgedehnt hatte, was zu einem Rußbrand führte. Vorsorglich wurde die 44-jährige Ehefrau vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Hausbewohner und die beiden 12-jährigen Kinder blieben unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls die Polizei und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen.

md/tb

