POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerkratzt Mercedes auf dem Gelände eines Gebrauchtgenhändlers - rund 10.000 Euro Schaden (26.03.2025)

VS-Villingen (ots) - Auf dem Romäusring hat sich am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr eine Radfahrerin verletzt. Auf dem Radweg unterwegs kam die 75-Jährige zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. Mit einem Krankenwagen kam sie in ein Krankenhaus. Am E-Bike entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Daniel ...

