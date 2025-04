Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Vollbrand eines Pkw in Endenburg

Freiburg (ots)

Am Mittwoch 09.04.2025, gegen 10.45 Uhr, brannte ein Pkw auf der Kreisstraße 6309 komplett aus. Der Fahrer des Pkw bemerkte kurz vor dem Ortseingang Endenburg Rauch, welcher aus dem Motorraum aufstieg. Er hielt mit dem Pkw an und verließ diesen unverletzt. Das Feuer aus dem Motorraum griff in kürzester Zeit auf den Fahrzeuginnenraum über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Pkw brannte komplett aus. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell