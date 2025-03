Polizei Köln

POL-K: 250325-2-K Polizeikontrollen im rechtsrheinischen Köln: Neben Drogen auch gestohlenes E-Bike sichergestellt und mehrere Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (24. März) haben zivile und uniformierte Polizisten im Zuge ihres Schwerpunkteinsatzes im rechtsrheinischen Stadtgebiet bei diversen Personen- und Fahrzeugkontrollen vier Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, hatten keine Fahrerlaubnis oder falsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht. Ein Fahrzeugführer wurde per Haftbefehl gesucht. Außerdem ahndeten die Polizisten 128 Verkehrsverstöße wie beispielsweise Fehler beim Abbiegen oder Handybenutzung. Bei einer Gaststättenkontrolle fanden die Polizisten zudem ein gestohlenes E-Bike sowie mehrere gefälschte Luxus-Sonnenbrillen. Darüber hinaus stellten sie erneut Kokain und verbotene Arzneimittel bei mehreren Personenkontrollen sicher.

Einige Sachverhalte in Kürze:

Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Drogeneinfluss - 34 Jahre alter Smart-Fahrer nach Verkehrsunfallflucht gestellt

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Peter-Stühlen-Straße im Stadtteil Kalk gegen 14 Uhr stellte sich heraus, dass der 34 Jahre alte Fahrer eines Smarts unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen an seinem Auto unterwegs. Als die Beamten ihn ansprachen, trank er gerade aus einer Schnapsflasche. Neben ihm lagen einige weitere geleerte Alkoholflaschen. Außerdem wies sein Smart einen frischen Unfallschaden auf. Zeugenaussagen zufolge hatte der 34-Jährige kurz zuvor einen Verkehrsunfall verursacht. Es folgten eine Blutprobe und Strafanzeigen. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - 24 Jahre alter Mann aus Kirgisistan vorläufig festgenommen

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle eines 24 Jahre alten Mercedes-Fahrers auf der Kalk-Mülheimer-Straße gegen 17.30 Uhr, stellte sich heraus, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Darüber hinaus prüfen Ermittler, ob er sich derzeit unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Gestohlenes E-Bike und gefälschte Sonnenbrillen bei Gaststättenkontrolle sichergestellt

Im Zuge einer Gaststättenkontrolle auf der Fuldaer Straße in Höhenberg am Montagmittag stellten die Beamten bei einem 52 Jahre alten Mann einen Rucksack voller offenbar gefälschter Luxus-Sonnenbrillen sicher. Außerdem fanden die Polizisten ein als gestohlen gemeldetes E-Bike. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell