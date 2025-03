Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wo rohe Kräfte sinnlos walten

Brotterode (ots)

Oft fragt man sich, was jemanden dazu bringen kann, mutwillig fremdes Eigentum zu zerstören. Und manchmal bringt die Antwort das Stellen des Tatverdächtigen am Ereignisort. So geschehen am Sonnabend, 08.03.2025 gegen 18.00 Uhr in der Straße Am Zainhammer in Brotterode. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein junger Mann einen Markierungspfahl für einen Wanderweg erst aus dem Boden riss und dann auch noch komplett zerstörte. Der entstandene Sachschaden wurde mit mindestens 500 EUR beziffert. Der Täter konnte durch Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen wenig später noch im Tatumfeld festgestellt werden. Allerdings war der wie von Sinnen und musste in Gewahrsam genommen werden, bevor noch mehr fremdes Eigentum dran glauben musste. Und nun kommt die Antwort auf die Frage zu Beginn des Beitrages. Der Mann war so mit Drogen vollgepumpt, dass er seine reale Umwelt gar nicht mehr wirklich wahrnehmen konnte. Es muss ein schlimmer Trip gewesen sein, wenn harmlose Wegweiser als bedrohlich empfunden werden. Der Mann wurde in medizinische Obhut übergeben. Keine Macht den Drogen.

