POL-K: 250324-6-K Schwerpunkteinsätze gegen Kriminalität und Drogenhandel im rechtsrheinischen Köln - Betäubungsmittel sichergestellt, Festnahmen

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (21./22. März) waren erneut zivile und uniformierte Polizisten im Zuge ihrer regelmäßigen Schwerpunkteinsätze im rechtsrheinischen Stadtgebiet unterwegs. In den Stadtteilen Kalk, Humboldt-Gremberg, Ostheim und Vingst kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 85 Personen sowie mehrere Gaststätten.

Die Bilanz der Einsätze: Zahlreiche Drogenfunde, darunter Heroin, Kokain und Cannabis, sichergestelltes mutmaßliches Dealgeld in vierstelliger Höhe sowie zehn Festnahmen wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Zudem griffen die Beamten eine Frau mit Diebesgut aus einem Kaufhaus auf und kontrollierten drei Personen, die mutmaßlich mit nicht zugelassenen Arzneimitteln handelten.

Einige Sachverhalte in Kürze:

Polizeibekannter Drogenhändler in Vingst - Dealgeld sichergestellt

Bei Kontrollen mehrerer Personen vor einem Kiosk in Vingst trafen die Polizisten am Freitagabend auf einen 25 Jahre alten Mann, der bereits mehrfach wegen verschiedener Drogendelikte aufgefallen war. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Verschlusstüten mit Cannabis und eine vierstellige Bargeldsumme. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und stellten das Geld zur präventiven Vermögensabschöpfung sicher. Widerstand bei Kontrolle eines Cafés auf der Kalk-Mülheimer Straße

Bei einer Kontrolle am Samstagabend in einem Café auf der Kalk-Mülheimer Straße leisteten zwei Männer (22, 24) erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei. Bei zwei weiteren Personen (21, 46) stellten die Beamten 16 sogenannte Bubbles mit Kokain sowie mehrere Verkaufseinheiten Cannabis sicher. Drogengeschäfte in einer Gaststätte auf dem Buchheimer Weg

Bei einer weiteren Gaststättenkontrolle mit dem Ordnungsdienst der Stadt Köln stellten die Einsatzkräfte auf dem Buchheimer Weg in der Nacht zu Sonntag mehrere Verkaufseinheiten Cannabis sicher und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des Kokainhandels ein. Zudem beschlagnahmten die Polizisten eine größere Menge mutmaßlich illegal beschafften Tabaks sowie einen illegal betriebenen Glücksspielautomaten.

In allen Fällen vom Wochenende leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren ein. (as/al)

