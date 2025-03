Polizei Köln

POL-K: 250324-5-K Aktionswochen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr starten - geführte Radtour, Sprühschablone und "Dooring-Aktion" in Köln-Mülheim

Köln (ots)

Mit den frühlingshaften Temperaturen steigen erfahrungsgemäß auch wieder mehr Menschen aufs Fahrrad, nutzen den E-Scooter oder sind zu Fuß unterwegs. Allein im vergangenen Jahr sind dabei über 3250 Menschen der sogenannten "ungeschützten Verkehrsteilnehmenden" bei Verkehrsunfällen teils schwer verletzt worden.

Die Polizei Köln setzt daher ab dem 25. März gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern die lokalen Schwerpunktaktionen für die Sicherheit dieser Verkehrsteilnehmenden fort. Den Auftakt macht ab Dienstag der Stadtteil Mülheim im Kölner Nordosten.

Hier findet am Donnerstag (27. März) im Rahmen der aktiven Verkehrsberatung auch wieder die geführte Radtour für Menschen ab 60 Jahren statt. Gleichzeitig gibt es rund um die Frankfurter Straße eine Präventionsaktion zum Thema "Dooring-Unfälle". Die Experten der Unfallprävention sprechen dabei gezielt Fahrer an, die ihre Autos am Fahrbahnrand parken und informieren über die Gefahren, die durch das unachtsame Öffnen von Autotüren entstehen. Insbesondere für Radfahrende kann das schwere Verletzungen zur Folge haben. Die Aktion in Mülheim soll daher noch einmal das Bewusstsein für die Gefahren in den Vordergrund rücken.

Darüber hinaus wird auch die Sprühschablone zum Thema "Geisterradler" wieder zum Einsatz kommen.

In den kommenden Wochen werden die Aktionswochen in den verschiedenen Stadtgebieten fortgesetzt. Am dem 7. April starten die Schwerpunktaktionen dann im Kölner Süden. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell