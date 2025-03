Polizei Köln

POL-K: 250324-2-K Fahndungsaufruf bei Aktenzeichen XY - zwei Räuber nach Überfall auf Senioren-Paar gesucht

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 17.Mai 2024, Ziffer 1 und 28. Juni 2024, Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5782059

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5811755

Nach einem Raubdelikt zum Nachteil von zwei Kölner Senioren ( 72,74) am 17. Mai 2024 im Stadtteil Westhoven, wird am kommenden Mittwoch (26. März) ein Fahndungsaufruf zu diesem Fall in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Da die bisherige Öffentlichkeitsfahndung nicht zur Identifizierung der beiden an der Tat beteiligten Männer geführt hat, hoffen die Ermittler nun auf neue Hinweise der Zuschauer.

Laut Ermittler hatten die gesuchten Männer gegen 9.30 Uhr das Kölner Ehepaar in ihrer Wohnung mit einem Brecheisen bedroht und überwältigt. Anschließend sollen sie die unter Schock stehenden Bewohner zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände gezwungen haben.

Zeugenaussagen zufolge nutzten die Tatverdächtigen zur Flucht einen silbernen Ford Focus mit Bochumer Städtekennung sowie einen weißen BMW 2er Gran Tourer.

Am kommenden Mittwoch werden nun die bereits veröffentlichten Aufnahmen der gesuchten Männer auch in der aktuellen Ausgabe der Fernsehsendung zu sehen sein.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zum Verbleib der beiden genutzten Fluchtwagen machen?

Wer kennt die Identität und /oder den Aufenthaltsort der beiden Männer?

Zeugen, werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cw/al)

