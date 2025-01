Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (101) Unbekannter fuhr Kinderwagen um - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.01.2025) kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem Kinderwagen auf einem Fußgängerüberweg in Fürth-Dambach. Die Fürther Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.

Eine 33-jährige Frau war mit ihren beiden Kindern (2 und 6 Jahre alt) gegen 15:45 Uhr im Fürther Stadtteil Dambach auf dem Weg zu einem Altglascontainer, welcher sich in der Straße "Am Eschenausteg" befindet . Hierbei überquerte sie die Straße "Am Europakanal" an dem dort befindlichen Zebrastreifen. Die Frau schob einen Kinderwagen, in welchem sich das Altglas befand. Die zwei Kinder folgten ihrer Mutter mit Fahr- bzw. Laufrädern.

Als die Familie auf den Zebrastreifen zuging hielten mehrere in Richtung Norden fahrende Fahrzeuge an, woraufhin die Mutter den Zebrastreifen betrat. Ein in Richtung Nürnberg fahrender, roter Kleinwagen fuhr jedoch weiter, überfuhr den Zebrastreifen und touchierte hierbei den Kinderwagen der 33-Jährigen. Der Kinderwagen kippte um und die Flaschen verteilten sich daraufhin auf der Fahrbahn. Die Mutter und ihre beiden Kinder blieben unverletzt.

Der unbekannte Fahrer des Wagens beleidigte die 33-Jährige aus dem Fahrzeug heraus, indem er den ausgestreckten Mittelfinger zeigte, und flüchtete ohne anzuhalten in Richtung Nürnberg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 45 Jahre alt, dunkle lange Haare und trug eine dunkle dicke Jacke. Er war mit einem roten Kleinwagen unbekannter Marke unterwegs.

Die Fürther Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Verkehrsteilnehmer, welche den Vorfall wahrgenommen haben, sowie Zeugen, welche Hinweise zur Identität des unbekannten Autofahrers geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 9739970 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell