POL-K: 250321-1-K Ermittlungen gegen organisierten Drogenhandel am Ebertplatz - Ermittlungsgruppe "City" nimmt weiteren Drogendealer (32) fest

Köln (ots)

Ermittler der Polizei Köln haben am Donnerstagmorgen (20. März) im Zuge ihrer fortlaufenden Ermittlungen gegen organisierten Drogenhandel am Ebertplatz einen 32 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Er steht im Verdacht Betäubungsmittel herzustellen und damit zu handeln. Zivile Einsatzkräfte stellten bei einer richterlich angeordneten Dursuchung seiner Wohnung in der Plankgasse knapp 400 Gramm Cannabis, über 800 Gramm Amphetamin, ein Kilogramm Haschisch sowie diverse Materialien, die mutmaßlich zur Herstellung von Amphetamin dienen, sicher. Zudem beschlagnahmten die Ermittler mutmaßliches Dealgeld. Die bei der Durchsuchung anwesende Staatsanwältin verfügte noch vor Ort die Festnahme des Mannes.

Der aus Italien stammende Mann war bei den Ermittlungen im Nachgang zu den Festnahmen dreier mutmaßlicher Drogendealer im Oktober vergangenen Jahres in den Fokus der Kriminalbeamten geraten. (Bezug zu Pressemeldung Ziffer 6 vom 14. Oktober 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5886695). Ein Richter schickte ihn heute in Untersuchungshaft. (cb/as)

