POL-K: 240320-6-K Kundgebung mit mehreren tausend Teilnehmern auf der Deutzer Werft - Verkehrsbeeinträchtigungen im Kölner Stadtgebiet

Köln (ots) - Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung am Mittwochabend (19. März) in einem Mehrfamilienhaus am Liverpooler Platz im Stadtteil Chorweiler werden dringend Zeugen des Vorfalls gesucht. Anwohner hatten gegen 20.50 Uhr die Rettungskräfte gerufen, nachdem sie das Feuer im Treppenhaus bemerkt hatten. Es entstand leichter Sachschaden im Gebäude. Verletzt ...

