Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW flüchtet vor der Polizei

Gotha (ots)

Am 01.03.2025, gegen 21:25 Uhr, befuhr ein roter VW T-Rock mit rasanter Fahrweise in Gotha die Huttenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Eine Polizeistreife wurde im Bereich Arnoldiplatz auf das Fahrzeug aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Der rote PKW fuhr weiter zur Bahnhofstraße, Stielerstraße über die Europakreuzung in die Ohrdrufer Straße, Richtung stadtauswärts. In der weiteren Folge bewegte sich das Fahrzeug Richtung Autobahn. An der Kreuzung Ohrdrufer Straße/Dr.-Troch-Straße bog das Fahrzeug nach rechts in die Dr.-Troch-Straße ein und fuhr Richtung Uelleber Kreisel. Hier verlor sich die Spur des Fahrzeugs. Die Polizei sucht auf diesem Wege Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können und ggf. durch die Fahrweise des roten T-Rock selbst gefährdet wurden. Hinweise werden durch die Polizei Gotha unter Tel.: 03621 / 781124 (Bezugnummer: 0054665/2025)entgegen genommen. (pp)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell