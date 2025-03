LPI-GTH: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Eisenach (ots) - Am 27.02.2025 parkte ein 44-Jähriger gegen 02.00 Uhr seinen BMW in der Henneberger Straße. Als er am 28.02.2025 gegen 08.00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig vor Ort entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer ...

mehr