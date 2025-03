Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Bad Tabarz (ots)

Am Nachmittag des 28.02.2025 parkte der Geschädigte gegen 14:00 Uhr sein Fahrzeug, einen blauen Ford Focus, auf dem Parkplatzd er Klinik "Am Rennsteig" in der Zimmerbergstraße ab. Als er gegen 16:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen vorn rechts fest. Der Verursacher hinterlies weder seine Personalien noch wurde der Unfall gemeldet. Zeugen die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Gotha unter der Bezugsnummer: 0054535 (as)

