Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ichtershausen (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten in der Erfurter Straße in Ichtershausen aufgebrochen. Der oder die Täter flexten den Sicherheitsbügel des Automaten auf und öffneten diesen in der Folge gewaltsam, um an die Geldkassette und die Zigaretten zu gelangen. Wie hoch der Beuteschaden ist kann derzeit nicht gesagt werden. Am Automaten entstand ein Sachschaden von mindestens 1000,- Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0054761/2025 zu melden. (dl)

