POL-K: 250320-3-K/REK Flucht vor Verkehrskontrolle - Polizei stellt Verdächtigen in Hürth

Ein 35-jähriger Mann hat sich am Mittwochabend (19. März) einer Polizeikontrolle in Köln-Meschenich entzogen und ist nach einer riskanten Fluchtfahrt mit seinem Audi A7 in Hürth verunfallt. Polizisten stellten ihn nach kurzer Verfolgung zu Fuß. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte gefälschte Dokumente sowie mutmaßliches Dealgeld dabei.

Gegen 21:46 Uhr beabsichtigte ein Streifenteam eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Alten Fischenicher Straße/Marktweg durchzuführen. Noch bevor sie Anhaltezeichen geben konnten, beschleunigte der Fahrer des schwarzen Audi stark und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hürth.

Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, verloren jedoch zwischenzeitlich den Sichtkontakt. Kurz darauf fanden sie das Fahrzeug an der Kreuzung Marktweg/Bonnstraße verunfallt. Der 35-Jährige stieg aus und versuchte wegzurennen.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten einen gefälschten rumänischen Führerschein, einen gefälschten rumänischen Ausweis sowie einen Plastikbeutel mit Bargeld.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit illegalem Drogenhandel in Erscheinung getreten war. Die Polizisten stellten das Bargeld, die Dokumente und den Wagen sicher. Die Ermittlungen dauern an. (as/sw)

