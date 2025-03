Polizei Köln

POL-K: 250320-2-K Mercedes nach illegalem Rennen beschlagnahmt - Polizei sucht weiteren Beteiligten

Köln (ots)

Am Mittwochabend (19. März) haben Polizisten nach einem illegalen Rennen im Stadtteil Deutz einen weißen Mercedes C 300 beschlagnahmt. Auch seinen Führerschein wird der 19 Jahre alte Fahrer abgeben müssen. Zeugenaussagen zufolge soll er sich gegen 22 Uhr ein Rennen mit einem gelben Sportwagen über den Auenweg, den Rheinparkweg und das Kennedy-Ufer geliefert haben und in der "30er-Zone" mehrfach auf über 100 km/h beschleunigt haben. Ein Streifenteam stellte den 19-Jährigen noch vor Ort.

Die Ermittlungen zu dem weiteren Beteiligten dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem gelben Sportwagen mit der Städtekennung "SU" (Siegburg) geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 4 zu melden. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell