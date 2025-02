Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: Kreisverbandstag der Feuerwehren im EN-Kreis - Neuer Vizepräsident gewählt

Schwelm (ots)

Der Einladung zum diesjährigen Verbandstag des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr e.V. sind am vergangenen Freitag 135 Delegierte der Feuerwehren nach Witten gefolgt. Zu den Gästen gehörten auch Ehrenmitglieder des Verbandes sowie Vertreter aus einigen Stadtverwaltungen.

Wittens Bürgermeister Lars König war stolz darauf, die Teilnehmenden in einem der neuen Feuerwehrstandorte in Witten begrüßen zu dürfen. Trotz angespannter Finanzlage ist es ein Zeichen der Wertschätzung und Wichtigkeit der Arbeit der Feuerwehren.

Mario Rosenkranz, Leiter der Feuerwehr Witten begrüßte die Anwesenden in seiner Funktion als stellvertretender Kreisbrandmeister. Zusammen mit Christian Zittlau übernehmen die beiden Stellvertreter seit November letzten Jahres eine Vielzahl der Aufgaben nach dem Weggang des Kreisbrandmeisters Dennis Wichert. Unterstützung erhalten Sie von Ralf Tonetti (Feuerwehr Wetter) und Frank Schacht (Feuerwehr Ennepetal). Diesen sprach Rosenkranz seinen besonderen Dank aus. Hier zeigt sich einmal mehr der gute Zusammenhalt der Feuerwehren im Kreisgebiet. Dieses gilt gleichermaßen auch für die Zusammenarbeit zwischen dem Präsidium des Kreisfeuerwehrverbandes und der Kreisbrandmeisterei.

Seit der Pensionierung des bisherigen Kreisbrandmeisters Rolf-Erich Rehm der gleichzeitig auch Verbandspräsident ist, gibt es hier eine personelle Funktionstrennung.

Abschließend bat Mario Rosenkranz darum, die wichtige Verbandsarbeit nach Kräften zu unterstützen und Ideen einzubringen.

Verbandspräsident Markus Neuhaus berichtete über das zurückliegende erste Jahr seiner Amtszeit. Dies war durchaus herausfordernd und durch die personellen Veränderungen geprägt. Einerseits galt die Zusammenarbeit zwischen Verband und neuem Kreisbrandmeister in die Wege zu leiten, gleichzeitig stand durch den gesundheitsbedingten Ausfall des Vizepräsidenten Matthias Jansen seine Tatkraft nicht zur Verfügung.

Durch die kommissarische Ernennung des bisherigen Beisitzers Falk Ramme (Feuerwehr Gevelsberg) zum Vizepräsidenten konnte hier die Arbeit wieder neu verteilt werden.

Kreisjugendfeuerwehrwart Nils Abbink berichtete, dass die Jugendfeuerwehren im Kreisgebiet mit über 450 Mitgliedern zwar erstmals einen leichten Rückgang verzeichnet haben, aber nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Nachwuchsarbeit der Feuerwehren sind. Nicht zuletzt auch durch die finanzielle Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes konnten in 2024 einige kreisweite Veranstaltungen wie zum Beispiel die Abnahme der Jugendflamme mit 180 Teilnehmenden durchgeführt werden. Auch im Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr gab es 2024 personelle Veränderungen.

Um die die kommissarische Tätigkeit von Falk Ramme in eine ordentliche umzuwandeln, stand seine Wahl als Vizepräsident auf der Agenda. Als Wahlleiter fungierte Ehrenpräsident Rolf-Erich Rehm gewohnt souverän. Einstimmig war dann auch das Wahlergebnis für Falk Ramme als weiteren Vize-Präsidenten neben Michael Wilms.

In einem Fachvortrag der Kreispolizeidirektion wurde den anwesenden Einsatzkräften ein Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei gewährt. Anhand einiger Bespiele wurde aufgezeigt, was für die spätere Ermittlungsarbeit wichtig ist, und wie die Feuerwehr im Rahmen der Einsatzarbeit hier wichtige Unterstützung leisten kann.

Das Schlusswort hatte traditionell der Vizepräsident. Dieser bedankte sich zunächst für das im Rahmen seiner Wahl entgegengebrachte Vertrauen. Der Feuerwehr Witten galt der Dank für die Ausrichtung der Veranstaltung.

Das Präsidium hat sich das Ziel gesetzt, die Verbandsarbeit sichtbar und spürbar zu machen. Hier stellt sich natürlich die Frage, wie das umgesetzt werden kann, und wo dazu angesetzt werden muss. Letzteres ist ganz klar: An der Basis. Dazu soll es eine Mitgliederbeteiligung geben zu der schon jetzt herzlich eingeladen wird um gemeinsam eine Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, auch über die Stadtgrenzen hinaus zu erreichen.

In Einsatzlagen gelingt dies schon sehr gut. Ramme führte beispielhaft einige Einsatzlagen an. Zuletzt haben mehrere EN-Feuerwehren und Hilfsorganisationen bei der Unfallfahrt auf der Autobahn 1 erfolgreich zusammenarbeitet.

An die Städte richtete er den Apell, die Feuerwehren nach Kräften zu unterstützen. Diese Investition bekäme man tausendfach zurück.

Er schloss mit den französischen Worten "courage et dévouement" die Mut in Hingabe bedeuten und damit die Arbeit der Feuerwehren sehr gut zusammenfasst.

