POL-K: 250319-2-K Versammlungsteilnehmer attackiert vorbeigehenden Passanten mit Fahnenstange - Staatschutz ermittelt

Mit Lichtbildern fahndet der Staatsschutz der Kriminalpolizei derzeit nach einem Mann, der am 24. Juli 2024 (Mittwoch) im Rahmen einer Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz einen vorbeigehenden Passanten (25) mit einer Fahnenstange attackiert haben soll.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der gesuchte Mann gegen 17.30 Uhr an einer Demonstration auf dem Bahnhofsvorplatz teilgenommen. Er soll dann aus der Menge herausgetreten sein und den aus Velbert stammenden Mann unvermittelt angegriffen haben. Der 25-Jährige erlitt durch den Schlag eine Verletzung am Unterarm. Als ein Beamter (23) der Bundespolizei, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst war, dem Angegriffenen zur Hilfe eilte, wurde er ebenfalls durch den weiterhin aggressiven Mann an der Hand verletzt.

Die Aufnahmen des Gesuchten sind nun unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/162854

Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Angreifers machen können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

