POL-K: 250318-3-K Ermittlungserfolg der EG Fusion - zwei Haftbefehle vollstreckt und scharfe Schusswaffen sichergestellt

Köln (ots)

In den Kölner Stadtteilen Zollstock und Holweide haben Ermittlerinnen und Ermittler der EG Fusion am Dienstagmorgen (18. März) vier Wohnungen durchsucht und zwei Tatverdächtige (22, 25) festgenommen. Gegen die beiden Männer wurde bereits im Vorfeld ein Haftbefehl wegen des Handels mit Cannabis als Mitglieder einer Bande erlassen. Während der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte neben mehreren hundert Gramm an Betäubungsmitteln auch eine scharfe Maschinenpistole und einen scharfen Revolver sicher.

Die beiden Festgenommenen sind bereits mehrfach wegen unterschiedlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/sb)

