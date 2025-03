Polizei Köln

POL-K: 250318-1-K Fußgängerin (66) erleidet schwere Kopfverletzungen bei Verkehrsunfall - Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (17. März) hat eine 66 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Kalk schwere Kopfverletzungen erlitten. Nach aktuellen Erkenntnissen soll die Frau gegen 16.20 Uhr auf der Falckensteinstraße in Höhe der Steinmetzstraße plötzlich vor einem Mercedes Vito (Fahrer: 50) auf die Fahrbahn getreten sein. Die 66-Jährige prallte gegen die Motorhaube des Transporters und stürzte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (as/al)

