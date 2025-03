Polizei Köln

POL-K: 250317-3-LEV Radfahrerin soll an Bushaltestelle Kind verletzt haben - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (13. März) soll eine etwa 17-20-jährige, schlanke Radfahrerin mit braunen, zum Zopf gebundenen Haaren nach einem Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Jungen an der Rennbaumstraße in Leverkusen-Opladen geflüchtet sein. Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen. Gegen 7.50 Uhr sei das Kind an der Haltestelle Rennbaumstraße aus dem Bus ausgestiegen und unmittelbar auf dem Gehweg von dem orangefarbenen Fahrrad der Unbekannten erfasst worden. Beide Beteiligten seien gestürzt, wobei der Junge Schürfwunden davontrug. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, sei die Verursacherin wieder auf ihr Rad gestiegen und in Richtung Opladen weitergefahren. Um Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen und der flüchtigen Radfahrerin wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell